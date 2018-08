Die TSG 1899 Hoffenheim zieht den Zorn der arabischen Welt auf sich

Als Dietmar Hopp sein Stadion in Heidelberg bauen wollte, gab es Bedenken. Die Gegner warnten vor Fußballfans, die durch die Altstadt marodieren und Sportfreunde, die in den gepflegten Vorgärten in Eppelheim und Kirchheim ihre Notdurft verrichten würden. Nicht in den ärgsten Albträumen hätte man sich aber vorstellen können, dass Schlimmeres geschehen könnte. „Wir werden mit einer Armee von Kamelen euer Dorf erobern“, hat jetzt ein Unbekannter auf die Facebook-Seite von 1899 Hoffenheim geschrieben.

Nur eine leere Drohung? In Zeiten der internationalen Terrorismus-Gefahr sollte man alles ernst nehmen. Zumal es einen Hintergrund gibt, mit dem nicht zu spaßen ist. Zum letzten Heimspiel kamen tausend Schlachtenbummler aus Mainz, die sich mit wallenden, weißen Gewändern als Scheichs verkleidet hatten. Es war am Fasnachts-Wochenende eine närrische Anspielung auf den Reichtum von Hopp.

Die Hoffenheimer Fans begegneten der Provokation mit derb- dörflicher Rhetorik. „Zurück in die Wüste, ihr Kameltreiber“, pinselten sie auf ein Transparent. Das ist politisch nicht korrekt, wie es allerdings schon häufig in Fußballstadien zu beklagen war.

Die arabische Welt reagierte jedenfalls mit einem Sturm der Entrüstung. Innerhalb weniger Stunden schrieben 942 User einen Kommentar auf die Facebook-Seite des Bundesligisten. Sie musste deshalb zeitweise sogar vom Netz genommen werden.

Der demographisch unbestreitbare Hinweis, Kairo sei größer als Hoffenheim, zählte zur milderen Form des Konflikts, der derart heftige Formen annahm, dass sich der Hoffenheimer Medienchef Holger Tromp veranlasst sah, eine offizielle Entschuldigung ins Netz zu stellen: „Die Choreographie unserer Fans hatte keinen politischen, rassistischen oder religiösen Hintergrund. 1899 Hoffenheim distanziert sich deutlich von jeg- lichen Inhalten in dieser Richtung. Sollte sich jemand betroffen fühlen, so entschuldigen wir uns ausdrücklich.“

Der Wüstensturm hat sich mittler- weile gelegt. Sollte es - auch aufgrund der aktuellen angespannten Situation - zu neuen Angriffen kommen, müssten weitere Maßnahmen erwogen werden. Vielleicht reicht schon der Hinweis, dass auch die letzten Hoffenheimer Heimspiele ziemlich „wüst“ waren.

Man könnte versuchen, den aufgebrachten Arabern mit dem Hoffenheimer Jugendkonzept neue berufliche Perspektiven näher zu bringen. Motto: „Anpfiff ins Leben“ statt „Zurück in die Wüste“.

Auch ein Offener Brief des kürzlich gefeuerten Trainers Holger Stanislawski ist denkbar: „Ich bin zwar kein Kameltreiber, sondern ein Medizinischer Bademeister aus Hamburg. Aber auch mich hat die TSG Hoffenheim in die Wüste geschickt. Also, Leute, es gibt keinen Grund sich aufzuregen.“