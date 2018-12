Die Fans machen sich gegen einen Wechsel Ibisevics zum VfB Stuttgart stark

"Das bisschen Tradition, das wir haben, will man uns jetzt auch noch nehmen", sagt Karin kopfschüttelnd. Deshalb ist sie am Sonntag zum Training der Profis gekommen. Zusammen mit Susanne, Julia und Angelika vom Fanklub "Frauenpower 1899" kämpfte sie für einen Verbleib Ibisevics im Kraichgau und gegen den Wechsel des Stürmers zum VfB Stuttgart.

"Vedo Bleib!!", steht auf dem Plakat und "Tore von WEM?". Susanne erklärt: "Er ist doch der Einzige, der im Moment seine Chancen nutzt. Wer hat denn in letzter Zeit die wichtigen Tore gemacht? Vedo!" Die Fans befürchten, dass beim drittschwächsten Angriff der Liga ohne Ibisevic überhaupt nichts mehr geht. Karin: "Im Pokal hat er uns weitergeschossen. Ohne ihn und Sali hätten wir verdammt wenige Punkte." Und Susanne ergänzt: "Ohne die beiden hätten wir zwölf Punkte weniger. Und wo wären wir dann?"

Tatsächlich sind Ibisevic und Salihovic (wenn man mal von Firminos Tor gegen Freiburg absieht) die Einzigen, die seit Oktober noch auf Torejagd für die TSG gingen. Sonst traf kein anderer TSG-Spieler in einem Liga- oder Pokalspiel. Überhaupt sind die beiden Bosnier zwei von nur vier Torschützen der TSG in der gesamten Hinrunde. Ob die Bemühungen des Fanklubs allerdings Wirkung zeigen werden, ist aktuell unklar. In dieser Woche will sich Manager Ernst Tanner zu weiteren Gesprächen mit dem VfB Stuttgart treffen. Allerdings haben die "Frauenpower"-Fans einen namenhaften Fürsprecher, der ihre Meinung teilt: Dietmar Hopp. Der Mäzen liegt mit den Mädels auf einer Wellenlänge, sagte heute: "Ich bin dagegen, dass Ibisevic wechselt!"