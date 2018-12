Hier haben die Fans von 1899 Hoffenheim das Wort

Hoffe-Fan Johannes schreibt: "Hoffenheim stand mal für erfrischenden Offensivfussball. Man hat auch mal 3:4 verloren, aber man hat ein tolles Match gesehen. Das Gekicke ist nur noch schwer zu ertragen. Ein paar lange Bälle nach vorne in's Niemandsland. Am Anfang der Runde sah man wenigstens noch eine Halbzeit schönen Fussball. Nachdem man Woche für Woche den Spielern sagte, "man will keine Schönspielerei, man will Kampf", hat man jetzt das Spielen eingestellt und sieht nur noch Krampf. So erlebt der hochgelobte Stani seinen 2. Abstieg hinter einander." Ein Hoffe-Fan schreibt: "Ich bin jedesmal erstaunt, wie viele ehemalige Topfussballer und Bundestrainer meinen, wir wären noch in der Aufstiegshinrunde. Ralf Ragnick ist nicht mehr. Wir sind ein ganz normaler Verein, der sich im Umbruch befindet und der unsere Unterstützung benötigt. Wer sich damit nicht abfinden kann, soll bitte auch nicht mehr ins Stadion kommen und hier unqualifiziert rumnörgeln. Ich habe eine Dauerkarte und die werde ich mit Sicherheit auch verlängern. Ein Fan unterstützt seinen Verein auch in schlechten Zeiten!" Wer sich damit nicht abfinden kann, soll bitte auch nicht mehr ins Stadion kommen und hier unqualifiziert rumnörgeln. Ich habe eine Dauerkarte und die werde ich mit Sicherheit auch verlängern. Ein Fan unterstützt seinen Verein auch in schlechten Zeiten!" Hoffe-Fan Charly schreibt:"Aus dem "Wunder von Hoffenheim" ist die "Wunde von Hoffenheim" geworden. Es tut nur noch weh, sich an die Vorrunde 2008 zu erinnern. Nachrichten von Demba Ba aus England tun weh, ebenso wie den Namen Obasi nur zu hören, wenn man weiß, was der momentan treibt. Ryan Babel verdient 3 Mio im Jahr, und das sind, und das tut erst richtig weh, 60.000 pro Woche! Und was der dafür abliefern darf, ist eine Verhöhnung jedes zahlenden Fans. Und dann tut auch mittlerweile jede PK weh, wenn man hören muss, wie intakt diese Mannschaft angeblich ist. Alles andere ist von den Fan-Kollegen ausgiebig besprochen worden. Wie wär's denn mit Sandhausen gegen Hoffe nächstes Jahr in der 2. Liga?" Hoffe-Fan Michael schreibt:"Es ist wirklich traurig zu sehen, wie sich die Mannschaft aufgibt und wegschmeißt. Wir haben klasse Spieler und einen guten Trainer, aber ausser Durchhalteparolen und Disziplinlosigkeiten unter der Woche, gibt es nichts zu berichten. Das sind Profis, die wollen doch jedes Spiel gewinnen. Mir scheint, als spiele die Mannschaft gegen den Trainer. Reisst Euch endlich mal zusammen und entdeckt die Liebe und das Feuer zum Spiel wieder!! Hoffe-Fan Harry schreibt:"Genau vorher gesagt, noch so ein Spiel und Stani steht in der Kritik der Fans. Ich meine mit Recht. Außer flotte Sprüche und einem unnötigen Ritual (Mannschaftskeis), sowie einem ratlosen Gesichtsausdruck bei Interviews hat er zur Zeit nichts vorzuweisen. Stani kommt an die Mannschaft nicht heran. Irgendetwas macht er falsch. Die Qualität der Mannschaft kann sich ja nicht in Luft auflösen haben. Man sollte in der Halbzeit erkennen, dass man sich halt auf beiden Seiten geirrt hat und einfach nicht zusammenpasst." Hoffe-Fan Marcus schreibt: "Was wir derzeit zu sehen bekommen, ist Folge der finanziellen Konsolidierung, die der Verein ausgerufen hat. Leider hat man vergessen, dass es das gesicherte Mittelfeld in der Liga nicht gibt, entweder oben dabei oder Abstiegskampf! Die Konsolidierung hätte an den Millionentöpfen der UEFA erfolgen müssen, nicht schon vorher. Man hat die Mission nicht zun Ende gebracht, so gefährdet man aber alle bisherigen Investitionen und verliert auch seine Existenzberechtigung in der Liga! Die TSG hat wenig Tradition, eine erst sich entwickelnde Fan-Szene. Einzig der tolle Fussball zu Beginn war die Existenzberechtigung in der ersten Bundesliga. Das ist jetzt leider vorbei, jung können auch andere (Dortmund, etc.), und schöner können viele, zumindest derzeit Warum sollen jetzt auch tolle Spieler noch nach Hoffenheim kommen? Weder gibt es tolle sportliche Perspektiven, noch wirklich Geld zu verdienen, gemessen am Anspruchdenken der Profispieler. Das Ergebnis zeigt sich auf dem Platz. Ein Team, bestehend aus zu vielen gescheiterten Fussballkünstlern (Babel, Obasi, etc.), die doch lieber bei einem Grossklub wären als hier im Kraichgau und mehr an der Bewältigung dieses persönlichen Traumas arbeiten als sich für die Mannschaft zu zerreisen! Und ein paar Talente, denen es aber an der ganz großen Qualität dann doch fehlt. Denn Kaliber wie Mario Götze, André Schürle oder Gündogan kamen ja auch aus guten Gründen nicht zur TSG. Denn die bekommen wo anders einfach mehr Geld und bessere Perspektiven. Mittlerweile kann ich Ralf Rangnick so gut verstehen, er hat gesehen wohin es geht und wollte diesen Weg nicht mitgehen! Und wenn es ganz übel kommt spielen wir im kommenden Jahr gegen Sandhausen - in der zweiten Liga!" Hoffe-Fan Beni schreibt:"Die Wochen vergehen. Die Gegner wechseln. Nur das einfallslose Spiel der TSG bleibt. Es fehlt ein Konzept oder wie es neumodisch heißt: ein Matchplan! Bei Rangnick konnte man immerhin noch ein intensives Pressing erkennen, das bei Ballgewinn zielgerichtet zum Abschluss strebte. Nur dieser Tage ist davon wenig bis gar nichts mehr zu sehen. Man erobert den Ball, nur um ihn eine Sekunde später, aufgrund unzähliger Fehlpässe, wieder zu verlieren. Natürlich hilft es dabei nicht, wenn jedes Wochenende eine andere Mannschaft auf dem Grün steht. Aber das Thema Disziplin und allgemeine Aufstellungsschwierigkeiten will ich hier jetzt nicht weiter behandeln. Denn was bleibt, sollte doch die Erkenntnis sein, das dieses ganze Ball-Hin- und Hergeschiebe nicht nur ziellos und unansehnlich, sondern auch äußerst fehlerhaft ist. Warum nicht auf das gute, alte 4-3-3 zurückgreifen? Ein intensives Pressing- gepaart mit einem blitzartigen Konterspiel. Einfach, simpel, erfolgversprechend, weil weitestgehend bekannt!" Hoffe-Fan Hannelore schreibt: "Ich glaube, wenn in den nächsten zwei Punktspielen und im Pokal nichts Zählbares rumkommt, brennt der Baum. Alle anderen Mannschaften erzielen doch auch Tore, nur wir nicht, warum ist das so?" Hoffe-Fan Peter schreibt:"Tja, Stani und Hoffenheim stellt sich immer mehr als Missverständnis heraus. Der Trainer hat es geschafft, durch Dauerrotation die Spieler zu verunsichern. Seine öffentichen Statements über die spieler, die Abstrafungen und gleichzeitig künstliche Gemeinschaftsrituale wirken doch sehr aufgesetzt. Bei soviel Künstlichkeit kann man sich keine offenen Worte im Team vorstellen, da steht Oberlehrer stani vor. Da keimt wirklich wenig Hoffnung auf Besserung auf. Schade, wäre doch schön, wenn da mal irgendein Talent aus der eigenen Jugend käme oder man mal einen knipser über die winterpause einkaufen könnte!" Hoffe-Fan Alex schreibt: "Hat die Mannschaft schon gemerkt, dass Sie mitten im Abstiegskampf seht? Wenn nicht, dann sollte es Ihnen mal jemand sagen, ansonsten ist die Saison vorbei und Sie hat es noch nicht mal gemerkt, dass Sie abgestiegen ist! Wenn die Verantwortlichen noch was retten wollen, dann sollten sie schleunigst die 'Bocklosspieler' aussortieren und durch hungrige Spieler ersetzen, die sich für den Verein und Ihre Fans mit Leidenschaft einsetzen!" Hoffe-Fan Alisa schreibt:"Die Schuld jemandem bestimmen in die Schuhe zu schieben ist einfach nur idiotisch. Die gesamte Mannschaft trägt die Verantwortung! Natürlich ist die Kritik an der Mannschaft gerechtfertigt, jedoch sollte man als Fan nicht negativ an die Sache herangehen, sondern die Mannschaft mit positiven Einflüssen unterstützen!" Ein Hoffe-Fan schreibt:"Mir schwant da Böses! Wie sagte Stani bei der Abschluß-PK auf St. Pauli: "Tschüß, bis bald!" Hoffe-Fan Philipp schreibt:"Mittlerweile tut es einfach nur weh zuzuschauen. Einfach aus dem Grund, weil man weiß, dass das Potenzial da ist, aber es einfach nicht genutzt wird. Traurig traurig!" Hoffe-Fan Sigi schreibt:"Was soll man von dieser Mannschaft erwarten? Die Talente, von denen der Herr Tanner immer spricht oder holt, wo sind sie? Ein Beispiel: A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest vom Samstag, den 24.11.2007, also gut 4 Jahre her, 1899 Hoffenheim - FC Bayern München. Von jeweils 18 Spielern, finde ich von den damaligen TSG Spielern keinen einzigen in der 1. oder 2.Liga! Bei den Bayern aber Diego Contento, Holger Badstuber, Mehmet Ekici und Thomas Müller!" Hoffe-Fan Luca schreibt:"Diese Spiele, die ihr zur Zeit abliefert, sind eine Frechheit. Ich bin von 80 Prozent aller Spieler entäuscht. Die einzigen Spieler, die sich richtig reinhängen sind: Tom Starke, Jannik Vestergaard, Daniel Wiliams, Sebastian Rudy und Fabian Johnson und Sejad Salihovic und Andreas Beck. Die anderen kann man zurzeit alle vergessen. Man zahlt so viel Geld für eine Daurkarte, aber diese Saison ist bisher ein totaler Reinfall!" Hoffe-Fan Detlef schreibt:"Jetzt ist bei Starke auch nur noch der Name stark, passt aber in die Zeit. Ich sagte ja, die sieben Punkte muss man sich wohl erkaufen! Die Fans drehen sich um und mir tun die Dauerkarteninhaber leid. Ich hab mich schon umgedreht, Hoffe mir graut´s vor schlechtem Fußball. Jetzt muss Stani schon nach Hamburg fahren um die Super-Truppe Nürnberg anzuschauen um dann in Nürnberg wieder unterzugehen. Was für ein Umbruch soll denn da kommen?" Hoffe-Fan Wolfgang schreibt:"Schade, das sich die Mannschaft nicht belohnt hat, nachdem Leverkusen wohl selbst einen schlechten Tag erwischt hat. Die Mannschaft spielt nur Minuten ein gefälliges Spiel, ehe sie dann in den alten Trott, der zu einer Niederlage führt, verfällt. Die Mannschaft ist teilweise so hilflos und emotionslos, so spielt eigentlich nur eine Mannschaft, der entweder alles egal ist oder aber die gegen den Trainer spielt, bei Pezzaiuoli hat es ja geklappt! Der Trainer hat bei Beginn seiner Tätigkeit die Mannschaft erreicht, es gab gefällige Spiele und man hat sich auf die weitere Entwicklung gefreut. Es waren zwar gegen Windeck und Hannover zwei Ausreißer dabei, aber dann lief es passabel. Jetzt sehen wir eine Mannschaft, die sich in rasender Geschwindigkeit zurück entwickelt hat, das man sich fragen muss, ob die gesamte Mannschaft ausgewechselt wurde, den Vorwurf einer Söldnertruppe muss sich die Mannschaft nun gefallen lassen. Es ist charakterlos von der Mannschaft, dickes Geld zu kassieren und Woche für Woche eine kümmerliche Leistung zu bringen. Ich sehe sehr schwarz für die Rückrunde!" Hoffe-Fan Manfred schreibt:"Leute, freut Euch doch auf die nächste Saison. Zwei Knaller-Spiele wird es dann geben: Hoffenheim-Sandhausen und Sandhausen - Hoffenheim (mit Stadionwechsel nach Sinsheim). Also: Kopf hoch!" Hoffe-Fan Michael schreibt: "Man glaubt es geht gar nicht mehr schlechter, aber es geht doch. Die "Jungs" beweisen uns, dass es geht. Beck, Babel und Starke, das war Kreisklassenniveu.I ch glaube Stani, erreicht das Team nicht im geringsten. Es tut richtig weh, diese lustlosen Spiele anzuschauen!" Ein Hoffe-Fan schreibt: "Was für ein dummes Geschwätz: der größte Fehler war Rangnick gehen zu lassen! Rangnick hat Hopp´s Credo, jung, talentiert und deutsch, mit Füßen getreten! Diese arrogante Erwartungshaltung mancher Fans, die hier schreiben ist zum kotzen! Was erwarten die hier: jedes Jahr Championsleague, Meister und DFB-Pokal? Bleibt mal auf dem Teppich! So ein Umbruch-Prozeß dauert!" Hoffe-Fan Michael schreibt: "Die Schuld beim Trainer zu suchen ist der falsche Weg ! Ich kann die Meinung, dass der Trainer Schuld ist nicht teilen. Man hat ja gesehen, dass die gleichen Spieler bei den beiden Vorgängern auch keine überagende Leistung mehr gebracht haben. Meiner Meinung nach sollte die TSG einen radikalen Schnitt im Kader durchführen. Das Team ist zu eingefahren. Die Schuld muss die TSG Führung bei sich selber suchen, nähmlich in der Einkaufspolitik und den Vertragsverlängerungen die nach der Vorrunde 2008 getätigt wurden. Die sogenannten Profis sind zu satt. Es werden neue erfolgshungrige Speler benötigt. Dann klapp's auch wieder!" Hoffe-Fan Wolfgang schreibt: "Die Verantwortlichen von 1899 Hoffenheim müssen reagieren und die Notbremse ziehen! Nicht weiter Schönreden, was jeder am Bildschirm bzw. im Stadion sieht: die Mannschaft ist eine "Gurkentruppe"! Wir brauchen einen neuen Trainer und Babel einen neuen Verein!" Hoffe-Fan Daniel schreibt: "Das ist unglaublich, was den Fans aktuell geboten wird. Ein Rudy sitzt 90 Minuten auf der Bank und ein Mlapa und Compper spielen durch. Mlapa hat seitdem er in Hoffenheim ist keine einzige Minute gut gespielt und Compper entwickelt sich zu einem Regionalligaspieler. Ich hoffe der SV Sandhausen steigt in die zweite Liga auf, damit man in der Region eventuell wieder ansehlichen Fussball schauen kann. Es ist einfach traurig zu sehen, wie die Fussballmillionäre aus dem Kraichgau sogar auf ihre eigenen Fans verzichten können. Ab in die 2. Liga!" Ein Hoffer-Fan schreibt: "Es bleibt Stanis Geheimnis, Babel als zentrale Spitze einzusetzen. Das kann er überhaupt nicht und man beraubt ihn damit seinen wenigen Stärken. Starke sollte mal sich selbst kritisieren, denn er war an beiden Toren schuld. Warum läuft er beim zweiten Treffer raus? Ansonsten wieder mal viel Ballgeschiebe, planlose lange Bälle und nur ab und zu ein Lebenszeichen der Mannschaft. Stellt man nach Leistung auf, dürften Beck und Babel eigentlich nicht spielen. Beck ist eigentlich an fast allen Gegentoren irgendwie beteiligt. Auch seine Grundschnelligkeit hat er verloren. Nächste Woche Firminho und Musona von Anfang an bringen. Noch ist die Saison zu retten!" Hoffe-Fan Rüdiger schreibt:"Woche für Woche dasselbe! Man kann es nicht mehr mit ansehen und lechzt nach alten Zeiten. Wo ist der Fußball aus der Aufstiegssaison zurückgeblieben? Es kann doch nicht alles verloren sein! Man sollte eventuell mal ein paar Spieler von den Amateuren oder der Jugend ausprobieren, bei denen könnte man zumindest sicher gehen, dass sie Bock haben!" Hoffe-Fan Markus schreibt:"Es ist schon erschreckend mit anzusehen, wie harmlos die Mannschaft im Angriff auftritt. Man hatte zu keiner Zeit des Spiels den Eindruck, dass vorne mal was geht. Dabei war die beherzte offensive Spielweise einmal die große Stärke der Mannschaft. Ryan Babel spielen zu sehen, macht mich langsam wütend. Ich gehe davon aus, dass er sich in seinem Vertrag einen Stammplatz festschreiben liess; anders ist nicht zu erklären, warum er Woche für Woche wieder ran darf. Der groesste Hoffe-Fehleinkauf aller Zeiten. Tut mir leid, liebe Stani-Fans, aber an dem Gegurke ist für mich in erster Linie der Trainer Schuld. Vielleicht sollte Stani mal Wert auf gepflegtes Kurzpass-Spiel legen statt auf Mittelfeld- und Abklatschrituale. Mit dem Trainer steigen wir ab!" Hoffe-Fan Günter schreibt:"Nur ein Wort zum Spiel: Erbärmlich. Wenn man die Spieler und den Trainer nach dem Spiel hört glaubt man sie leiden an Realitätsverlust. Babel ist eine Zumutung, steht er unter Artenschutz vom Trainer oder ist dieser blind. Die halbe Mannschaft gehört zur Winterpause ausgewechselt!" Ein Hoffe-Fan schreibt: "In Leverkusen wurde ein nicht für möglich gehaltener Tiefpunkt erreicht. Außer Reden nichts gewesen. Was ist denn mit Stanislawski los? Als hoch gelobter Motivationskünstler geholt hat er einen verängstigten Haufen hoch bezahlter Profis geschaffen. Kein Team, kein Konzept, keine Struktur zu erkennen, nur Verunsicherung pur. Der Trainer als Alleinunterhalter ist unglaubwürdig, wenn er nach außen Rituale wie Innenkreis und Abklatschen fordert, Teamgeist und Harmonie predigt aber nach innen die Mannschaft erkennbar nicht (mehr?) erreicht. Ein Feldherr ohne Truppe. Die Ergebnisse sprechen für sich, die Verantwortlichen des Vereins sind jetzt gefragt, um nicht noch mehr gutes Geld zu verbrennen. Die Fans darf man so nicht überfordern. Im Nachhinein tut mir Pezzaiuoli leid, der war wenigstens kein Lautsprecher aber genauso erfolglos!" Hoffe-Fan Roger schreibt: "Der Abstiegskampf hat begonnen, auf gehts Hoffe, kämpfen und siegen. Unser Herz ist bei Euch!" Ein Hoffe-Fan schreibt:"Es war von vorneherein zu erwarten, dass wir zum uinen das Spiel verlieren werden und zum anderen, daß es wieder ein blutleere Veranstaltung der TSG sein wird. Es lief also den Erwartungen entsprechend. Konzeptlos, ideenlos, ohne erkennbare Struktur, und wieder mal wurden die wenigen Chancen nicht genutzt. So langsam gehen mir mit jedem Spieltag die Adjektive aus, die diese Spielweise beschreiben. Wenn wir in den nächsten beiden Spielen einen oder zwei Punkte holen, können wir uns glücklich schätzen. Liebe Mannschaft, wenn Ihr Euch und vor allem den Fans ein hübsches Weihnachtsgeschenk bescheren wollt, dann gewinnt die nächsten beiden Spiele. Ich ziehe den Hut vor den Leuten, die die lange Reise nach Leverkusen auf sich nahmen und erwartungsgemäß enttäuscht wurden." Hoffe-Fan Jana schreibt:"So wie ich das sehe, hat jeder Schuld, außer Stani! Er reißt sich für die Mannschaft den Arsch auf, und die Jungs sind nicht motiviert genug zu kämpfen. Das ist wirklich traurig!" Hoffe-Fan Jürgen schreibt: "Die ganze Schuld dem Ryan Babel in die Schuhe zu schieben wäre einfach nur eine blinde Ausrede von Zuschauern die nur die Highlights eines Fussballspiels beobachten. Ein wesentlich grösseres Problem sehe ich so langsam eher im Trainer. Man erkennt auf den Platz keinerlei strategische Taktik. Keine zusammengespielten Kombinationen, kein Spielaufbau und die hälfte der Zeit schlagen die Abwehrspieler die Bälle verzweifelt und planlos nach vorne, in der Hoffnung das ein wilder Ball einer von den fünf Stürmern ausversehen auf die Füsse fällt! Die Mannschaft kennt sich offensichtlich nicht, das sind zusammengewürfelte Spieler, ohne strategische Zusammenstellung. Sie kennen schon über kurze Pässe die Laufwege der eigenen Spieler nicht und die ständigen Stellungsfehler der Abwehr ist auch ein eindeutiger Beweis für mangelnde Kommunikation unter den Spielern. Sie können natürlich auch nichts dafür wenn man jeden Spieltag andere Spieler links und rechts von sich stehen hat. Aber das der Trainer genauso verzweifelt denkt, er könne einfach noch drei Sturmer auf das Feld werfen und dass dadurch wie im Lotto früher oder später ein Tor fällt, zeigt so langsam eindeutig warum St.Pauli letztes Jahr abgestiegen ist. Der grösste Fehler Hoffenheims war den Rangnick gehen zu lassen!" Hoffe-Fan Wolfgang schreibt: "Die Babels und Co werden sich jetzt wohl auf Tom Starke einschießen, weil der den Ball beim 0:1 nicht zur Seite abwehren konnte. Bitte aber nicht ablenken lassen, dass der Trainer es nach wie vor nicht hinbringt, dieser Mannschaft Selbstvertrauen und ein klare Struktur zu geben. Seinen Vorgänger hat man nach solchen Leistungen sehr schnell an den Pranger gestellt. Dieser Trainer wird sich nach meiner Meinung, zum größten Fehleinkauf der TSG entwickeln!" Hoffe-Fan Mario schreibt:"Dass Hoffe zu wenig bis gar keine Tore erzielt, liegt einfach daran, dass seit 2009 kein ordentlicher Torjäger gekauft wurde und man immer noch an Ibisevic festhält. Es hat damals angefangen, dass man Sanogo anstatt Torschützenkönig Gekas geholt hat, danach kauft man Prince Tagoe der die Qualität eines Knipsers hat, aber nie eine richtige Chance bekam stattdessen verpflichtet man nun Musona. Das muss man nicht verstehen. Babel ist auch kein Torjäger, der hat absolut nichts vorzuweisen, da hätte man besser Helmes kaufen sollen. Den treffsicheren Volland verleiht man und Schipplock steht im Kader, der nicht bundesligatauglich ist. Nun ist es an der Zeit, zur Rückrunde einen richtigen Knipser zu holen, sonst droht der Abstieg. Helmes wär jetzt ein echtes Schnäppchen, man könnte ihn wenigstens erstmal ausleihen!" Hoffe-Fan Michael schreibt: "Saftlos, Kraftlos, Mutlos, Ideenlos, Tempolos, Gedankenlos, Zusammenhanglos! Und deshalb wie erwartet sang und klanglos verloren! In einer qualitätsarmen Partie dauerte bis zur 55. Minute, bis die TSG langsam begann, zu kämpfen, zu laufen und ansatzweise auch zu spielen. Bis dahin war es ein absolut blutleerer Auftritt, bei dem Leverkusener Schlafwagenfußball, der in der 73. Minute selbst für Ballack zu schnell war, den Standfußball von 1899 beherrschte. Aber selbst dann merkte man, dass neben den bekannten personellen Schwachstellen (Beck, Babel, der wohl vertraglich zugesicherte Spielgarantie hat und diesmal auch Starke) die Mannschaft aufgrund erzwungener Umstellungen nicht eingespielt ist. Aber wenigsten war in der zweiten Halbzeit das kurzzeitige und viel zu späte Bemühen der Mannschaft zu erkennen, zumindest etwas dagegen zu halten, auch wenn sich das mit dem 0:2 erledigt hatte. Die eigentlich spielerisch orientierte Mannschaft von 1899 spielt nicht und kämpfen kann sie nicht. Verlieren kann man, aber es kommt auf die Art und Weise an. So wie das 1899 hinbekommt, geht gar nicht! Entweder schafft Stani in der Winterpause die “Station“ 1899 zu kurieren, was ich hoffe, oder das Thema hat sich für Stani und das Fußballabenteuer für die TSG erledigt!" Hoffe-Fan Jürgen schreibt: "Also vom aktuellen Kader hat sich kein Spieler ausser Firminho fussballerisch verbessert. Die haben alle eher qualitative Rückschritte gemacht. Vielleicht kann Stani doch nur zweite Liga?" Hoffe-Fan Marco schreibt: "Ich glaube Williams und Stani haben ein anderes Spiel gesehen. Diese Leistung war schlechter, als die auf Schalke, in Hamburg oder gegen Lautern. Sie war sogar schlechter, als die zweite Halbzeit gegen Freiburg. Ich habe in 90 Minuten zwei nennenswerte Spielzüge gesehen.und an beiden war Mlapa beteiligt. Kein Pass kam an und nur lange Bälle nach vorne. Was wird denn trainiert? Warum immer so lange Bälle? Die kommen nie an den Mann und trotzdem werden sie von spiel zu spiel gespielt. Langsam zweifele ich an Stani. Er hat kein Konzept. Am Anfang der Runde war alles in Ordnung. Es wurde wieder schöner Fussball gespielt, aber anscheinend hat Stani wie seine Mannschaft alles vergessen. Es fehlt nach wie vor ein Demba Ba. Er war einer der besten Stürmer in der Bundesliga. Er hat alles gehabt, was man braucht, ähnlich wie ein Edin Dzeko! Sportlich gesehen fehlt er total. Er wurde leider nie ersetzt! Den Schuh muss sich Herr Tanner anziehen. Die Führungsebene ist genauso schwach, wie das Team und leider auch Stani!Es hat sich nichts geändert!" Hoffe-Fan Nicki schreibt:"Ich verstehs nicht mehr! Warum wird ein Sigurdsson ausgewechselt, einer der wenigen, die halbwegs vernünftig gespielt haben und einer, der auch mal aus der Distanz draufhält? Wie kann dass sein, dass mit Compper ein Verteidiger die besten Chancen im Spiel hat? Warum sitzt ein Rudy 90 Minuten lang auf der Bank? Mit welchem Recht spielt ein Babel 90 Minuten lang durch ohne auch nur so etwas ähnliches wie Leistung zu bringen? Das komische ist ja, dass die Jungs im Training ganz toll zusammen spielen. Warum klappt das auf dem Platz nicht? Was ist mit der tollen Mannschaft passiert, die gegen Dortmund gewonnen hat und die Bayern in Schach gehalten hat? Fragen über Fragen, Stani, die Fans haben so langsam mal ein Recht auf Antworten darauf!" Hoffe-Fan Sigi schreibt: "...aber man braucht keine Verstärkungen! Soll man da Lachen oder Weinen?" Hoffe-Fan Markus schreibt:"Kopf hoch und durch! Irgendwann platzt der Knoten und es klappt wieder. Momentan wird viel zu viel geredet und interpretiert. Die Jungs müssen das Gefühl haben, dass nicht nur der Trainer, sondern auch die Fans hinter ihnen stehen. Aber die sogenannten Fans, bis auf die Süd-Kurve, zeigen ihre Emotionen nur in Internet-Foren statt im Stadion die Mannschaft nach vorne zu treiben." Hoffe-Fan Martin schreibt: "Man sieht im Spiel überhaupt keine Struktur mehr, kein System, außer, dass alle rotieren und verwirrt sind und sich nichts mehr zutrauen. Danach aber von einem guten Spiel zu reden (Williams) macht die Fassungslosigkeit und Verzweiflung von uns Fans nur noch größer. Es ist einfach sehr sehr traurig, wie die TSG zur Zeit spielt!" Hoffe-Fan Harald schreibt: "So ist der Weg in die Abstiegszone vorprogrammiert! Das Spiel von Hoffe ist ideenlos, ohne jede Struktur, ohne Tempo, ohne erkennbares Konzept, ohne Mittelfeld, mit einer Abwehr, die den Namen nicht verdient, mit einem Sturm, der eigentlich gar nicht existierte. Echte Torchancen quasi gleich Null. Es wird seit Wochen ja immer schlimmer, zumindest ist keine Besserung erkennbar. Und der Trainer wirkt im anschließenden Interview auch noch relativ "hilflos". Mit 0:2 war Hoffenheim noch gut bedient. Hoffe-Fan Mandi schreibt: "Was will der Stanislavski mit dem Babel? Seit gefühlten 50 Spielen hat er nicht getroffen und spiet immer 90 Minuten durch. Bei jedem anderen Verein würde er auf der Tribüne sitzen!" Hoffe-Fan Josef schreibt: "Schlimmer gehts nimmer. Welche höheren Mächte schützen eigentlich Ryan Babel? Wie schlecht muss man spielen, bis man ausgewechselt wird? Oder darf man den Millionenflop nicht so titulieren? Stanislawki, du bist nicht mehr Herr der Lage!" Ein Hoffe-Fan schreibt: "Ich frage mich immer, wieso Babel die ganze Zeit immer spielen durfte, obwohl Stani doch genau wusste, dass Babel nicht wirklich schießen kann. Stani muss endlich einsehen, dass Babel in Zukunft immer wieder ausgewechselt werden muss. Dann wird es vielleicht besser. Stani muss sich jetzt endlich überlegen, ob er doch 1-2 Stürmer holen sollte, schon im Winter. Wenn er es nicht will, dann wird TSG 1899 Hoffenheim immer weiter abrutschen."