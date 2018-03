Hier haben die Fans von 1899 Hoffenheim das Wort

Klicken Sie hier und schreiben Sie uns Ihre Meinung zum Spiel gegen den FC Augsburg. Hoffe-Fan Jana schreibt: "Ich war begeistert gestern! Die Stimmung war besser als in den letzten zwei Jahre zusammen! Endlich war wieder Stimmung im Stadion, schade trotzdem, dass es so mager besitzt war. Selbst im Fanblock, indem ja immer Stimmung ist, war es noch mehr und noch angenehmer zu stehen als sonst. Das Spiel war zudem auch teilweise echt super, viele unnötige Ballverluste oder verlorene Zweikämpfe, aber okay! Ich bin wirklich zufrieden mit der Mannschaft und egal wie komisch es auch klingen mag: die Fans die gestern da waren, sind echte Fans, auch wenn es nur wenige waren!" Hoffe-Fan Sigi schreibt: "Ja, so schnell haben die Fans vergessen! Ein Sieg gegen die Übermannschaft aus Augsburg und alles ist wieder gut! " Hoffe-Fan Udo schreibt: "Es werden heute so sehr die 10.000 Fans gelobt , die für eine tolle Stimmung im Stadion sorgten. Besser als wenn 30.000 da sind. Vielleicht spielte Hoffe nur besser, als die letzten drei Heimspiele, vielleicht mehr Kampf als sonst, vielleicht hat auch jeder verstanden das es so nicht mehr weiter geht. Nicht jeder hat Dienstag vor Weihnachten Zeit, die kalte Jahreszeit und der relativ unattraktive Gegner und die schlechten Spiele der Vergangenheit. Schauen wir, was die Zukunft bringt, allen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!" Hoffe-Fan Michael schreibt: "Zuerst einmal Glückwunsch zum Erreichen des Viertelfinales, aber auch nicht mehr! Wenn ich manche Kommentare hier lese, denke ich, ob ich bei einem anderen Spiel war! Ein volles Haus kannst du nicht mit 10.000 Fans vergleichen und auch die Stimmung ist nicht so schön! Bis zur Halbzeit haben unsere Jungs die Augsburger voll im Griff gehabt bis, na klar, bis zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte hatte man durchweg Deja-vu-Gefühle zu durchleben, jedoch mit einem Happy End! Jetzt ist mal etwas Ruhe im Karton! Bin mal gespannt, wen wir im Viertelfinale zugelost bekommen. Hoffentlich ein Heimspiel, damit wir unser Vorkaufsrecht auch einlösen können!" Hoffe-Fan Ralf schreibt: "Freue mich bereits jetzt schon wieder mit 500 Fans aus der Südkurve die nächsten Auswärtsspiele zu begleiten. Wenn nur jeder dritte der Südkurve mal die Mannschaft zu einem Auswärtsspiel begleiten würde, bei 30-40 Euro (Busfahrt + Eintrittskarte) ist das für jeden machbar, wären das mindesten 1500 Fans bei jedem Auswärtsspiel. Das würde endlich auch mal den Verein ordentlich präsentieren anstatt hier unqualifizierte Kommentare abzugeben, aber bei Sky in der Kneipe oder zu Hause auf der Couch ist es natürlich gemütlicher. Vielleicht sollte jeder einzelne mal darüber nachdenken!" Hoffe-Fan Roger schreibt: "Alle, die gestern im Stadion waren, haben die richtige Antwort auf die letzten Wochen gegeben. Ich bin richtig erschrocken, als ich die Zuschauerränge der Rhein-Neckar-Arena gesehen habe. Als Sitzplatzdauerkarteninhaber (in der Südkurve !) haben wir uns im Fanblock richtig wohl gefühlt. Dieses Spiel hat uns gezeigt, warum wir Fans sind. Jetzt Winterpause, dann Vorbereitung. Wir drücken die Daumen für ein gutes Los im Pokal!" Hoffe-Fan Alex schreibt: "Endlich hat die Mannschaft geschnallt, um was es geht! Mir war gestern Abend zwar kalt im Stadion, aber ich bin froh dass ich dort war! Die Mannschaft hat endlich gezeigt, dass sie gewinnen will. Es hat noch nicht alles geklappt, aber egal. Durch solche Spiele gewinnt die Mannschaft Sicherheit und Selbstvertrauen zurück. Überrascht hat mich, dass 10.000 Fans mehr Stimmung machen, als das volle Stadion und die positive Stimmung auf die Mannschaft übergesprungen ist. Vielleicht sollten wir Fans in der Rückrunde mal in Vorleistung treten!" Hoffe-Fan Edith schreibt: "Gestern hat sich wieder gezeigt, wie wertvoll Ibisevic und Salihovic für Hoffenheim sind und dass sie unbedingt bleiben müssen. Jede Woche in der Zeitung zu lesen, dass man die Großverdiener abgeben möchte ist einfach nur peinlich. Vielleicht können ja beide bleiben, wenn wir uns das Gehalt von "Schnäppchenjäger" Tanner sparen. Damit könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, bevor er Hoffenheim zu Tode gespart hat. Siehe rückläufige Besucherzahlen, millionenteure Talente, die auf der Bank versauern und katastrophale Aussendarstellung!" Hoffe-Fan Thomas schreibt: "Ich habe mich riesig mit der TSG gestern gefreut, vor allem, dass man nie hinten drin stand, wie in der Bundesliga! Da hätte ich auch noch gleich eine Bitte: Verkauft ja den Sali und den Vedo nicht! Wir brauchen solche spielentscheidenden Fussballer!" Hoffe-Fan Frank schreibt: "Es waren nur knapp über 10.000 Fans im stadion und davon auch noch Fans von Augsburg! Das zeigt doch stark, wie hoch in etwa die tatsächlichen Fans im Stadion anzusehen sind, nämlich etwa die Hälfte der Stadionkapazität, denn nicht jeder hat natürlich auch unter der Woche Zeit ins Stadion zu gehen. Doch die Stimmung dieser 10.000 Fans war größer als wenn das Stadion sonst voll besetzt ist! Es hat leider unter den wenigen Zuschauern mehr Spaß gemacht, als bei voll besetztem Haus! Roberto Firmino war für mich der Spieler des Abends, leider war Dominik Kaiser nicht mal auf der Bank!" Hoffe-Fan Charly schreibt: "Ein versöhnlicher Jahresabschluss! Glückwunsch! Ein verdienter und Gott sei Dank ein unverkorkster Sieg dank bosnischer Co-Produktion. Irgendwann gibt's auch mal wieder einen richtig hohen Sieg! Es beschleicht einen ein seltsames Gefühl, die leeren Ränge zu sehen, und ich bin einer derjenigen, die sich gegen eine Stadionbesuch entscheiden mussten, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, wenn das Stadion in Fahrradnähe gegenüber von Capri-Sonne stehen würde, aber die Fan-Kultur ist am Wachsen, und Wolfgang Brück hat zutreffend von der Verliebtheit gesprochen, die im Jahr 2008 entflammt war, und Liebe muss erst wachsen, und sie ist am wachsen, da wächst dann "hoffen"tlich "heim"lich zusammen, was zusammen gehört!" Hoffe-Fan Volker schreibt: "Wunderbar, dieses Spiel nur mit Unterstützung der wenigen anwesenden Fans zu erleben, nicht bei jedem Fehlpass Pfiffe zu hören, alle Zuschauer sind bis zum oder nach dem Ende geblieben, die An- und Abfahrt kein Problem, die Wartezeit bei Wurst und Bier sehr kurz und die Ankündigung auf ein Vorkaufsrecht für das nächste Spiel, wenn die ganzen Eventfans wieder da sind, eine Genugtuung. Menschen leben von Anerkennung bzw. Motivation!" Hoffe-Fan Martin schreibt: "Gewonnen! Viertelfinale! Versöhnlicher Jahresabschluß. Letztlich entsprach die Leistung den Tabellenplätzen Mittelmaß gegen Abstiegskandidat. Aber wir sind bescheiden geworden und respektieren die Anstrengungsbereitschaft der Jungs. Mehr ist eben nicht drin, seitdem unsere genialen Spieler Carlos, Demba und Luiz nicht mehr da sind und solche wohl auch nie wieder geholt werden. Schade! Schade auch, dass der Verein nur so wenige Tageskassen aufgemacht hat, vor dem Südblock die waren alle geschlossen. Viele Fans gingen nach einer halben Stunde anstehen verärgert ohne Karte wieder heim. Wirklich keine Leistung vom Verein. Da könnte man flexibler und serviceorientierter sein!" Hoffe-Fan Hristo schreibt: "Gut für unser Team. Verdienter Sieg, hoffentlich im Frühjahr in der gleichen Weise weiter!" Hoffe-Fan Armin schreibt: "Klasse. Geht doch! Das ist die bessere Antwort als Debatten mit oder über Event-Fans. Jetzt Nerven beruhigen und mit Schwung ins neue Jahr!" Hoffe-Fan Nicki schreibt: "Glückwunsch an die Mannschaft zum Sieg! Das war wirklich verdient. Die Jungs haben gekämpft, haben nach dem Gegentor nicht die Köpfe in den Sand gesteckt und sind am Ende dafür belohnt worden. Die Erleichterung konnte man an ihren Gesichtern nach dem Spiel deutlich sehen.Und Glückwunsch an die knapp über 10.000 Fans, die mehr Stimmung gemacht haben als 30.000, die die Mannschaft nicht ausgepfiffen haben, auch nicht, als es zwischendurch mal abgeflaut ist und wir doch ein bisschen zittern mussten. Genau so sollte es eigentlich immer sein! Ein toller Fußballabend, von dem man sich gerne noch mehr wünscht!" "