Hier haben die Fans von 1899 Hoffenheim das Wort

1899 Hoffenheim wartet weiter auf den ersten Sieg in der Rückrunde. Gegen den abstiegsgefährdeten FC Augsburg gab es nur ein 2:2 in der Rhein-Neckar-Arena. Was sagen die Fans zur Leistung von 1899 Hoffenheim? Schreiben Sie unten Ihren Kommentar!