Andreas Lumpp ist Hoffenheims Glücksbringer und Vorsitzender des Fanclubs "Fa Clube 1899 Hoffenheim do Brasil"

Eine beeindruckende Bilanz: 3 Spiele, 3 Siege, 12:4 Tore und 5 Treffer von Ibisevic. Das ist die Ausbeute von Andreas Lumpps Heimspielen in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena.Der gebürtige Karlsruher hat ein glückliches Händchen. Und ein bisschen Glück kann die TSG in diesen Tagen gut gebrauchen. "Eventuell bin ich gegen den HSV dabei", sagt Lumpp mit Blick auf die aktuelle Entwicklung. "Die TSG braucht meine Hilfe."

Nur zwei Siege in neun Pflichtspielen sprechen für sich. Doch Hoffenheims Glücksbringer dauerhaft einzufliegen dürfte teuer werden. Denn Lumpp ist der Vorsitzende des "Fa Clube 1899 Hoffenheim do Brasil" in Campinas, Brasilien. Gegründet wurde der Fanklub schon 2009 mit einer langen Vorgeschichte: "Ich habe die TSG seit dem 4:0 gegen den KSC im Pokal unter die Lupe genommen", erinnert sich Lumpp. Das war 2003, als der KSC zweitklassig war und Hoffenheim in der Regionalliga Süd spielte. "Das was Hopp mit Hoffe gemacht hat und der Region hat mich beeindruckt und der Weg nach oben war offenbar...", erinnert sich Lumpp zurück. "Mit dem Aufstieg in die 2. Liga wurde ich zum absoluten Fan und hab den Durchmarsch prophezeit und auch am 7. Spieltag, als mich meine Freunde aus Deutschland belaechelten, daran geglaubt."

Und wenig später den Fanklub in Brasilien gegründet. Mittlerweile 23 Mitglieder hat Lumpp nun in Brasilien schon in seinem E-Mail-Verteiler, "darunter ein Sportreporter von ESPN Brasil , der die Bundesliga Spiel kommentiert!" Ein regelmäßiges Treffen gibt es nicht. Die TSG-Fans sind über halb Südamerika verteilt. "Meine besten Fans kommen aus Campinas (da wohne ich auch), Buenos Aires Argentinien, und zwei aus Chile (Santiago)", sagt Lumpp. Nur am dritten Spieltag dieser Saison, als Hoffenheim gegen Schalke 04 mit 2:0 gewann trafen sich die TSG'ler. "Das Spiel kam live und wir waren in einer Churrascaria (traditionelles brasilianisches Grill-Restaurant, Anm.d.Red.) mit Live TV (ESPN)."

Auch die übrigen Spiele verfolgt Andreas Lumpp entweder im Fernsehen, wenn die Spiele übertragen werden, oder über den Livestream im Internet. In Brasilien kommen die Bundesligaspiele aufgrund der Zeitverschiebung zur Mittagszeit.

Früher war die TSG in Brasilien sogar bekannter als heute. Lumpp: "Hier in Brasilien startete ich die Werbetrommel mit Carlos Eduardos Verpflichtung. Der Weggang von Carlos Eduardo hat die Bekanntheitsentwicklung etwas gebremst." Gustavo, Firmino, oder Wellington kennen in Brasilien kaum Fußballfans. Nur "Maicosuel ist bekannt, da wo ich wohne. Er kommt von einem Nachbarort."

Einen Vorteil gegenüber Deutschland sieht Lumpp in der geringen Bekanntheit der TSG auch: "Hier wird man jedenfalls als Hoffe Fan nicht angepoebelt, wie manchmal in Deutschland." Die Gelegenheit dazu bekommt Lumpp vielleicht, wenn er zum Heimspiel der Hoffenheimer gegen den Hamburger SV anreist. Lumpps Wunsch: "Ich würde mit Herrn Hopp und Co in der Vip Lounge in Sinsheim gerne mal einen Sieg der TSG sehen." Bei Lumpps Heimquote dürfte also nur das Vip-Ticket ein Problem werden...