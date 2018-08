Der Deutsche Fussball Bund hat nach der Schallattacke nun ein förmliches Verfahren eingeleitet

Der Mitarbeiter der TSG Hoffenheim, der die Dortmunder Fans mit einem selbstgebastelten Gerät beschallt hat, wird in den nächsten Tagen vor dem Kontrollausschuss des Deutschen Fussball-Bundes aussagen müssen. Der DFB prüft nun offiziell die Ereignisse in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena am 13. August. Ein Mitarbeiter der TSG hatte damals Dortmunder Fans mit einem Störgeräusch beschallt, um die Schmähgesänge der BVB-Anhänger zu übertönen. Unklar ist noch, welche Konsequenzen die Aktion für den Fussball-Bundesligisten haben wird.

Nach der Berichterstattung über die Schall-Attacke hatte sich der TSG-Mitarbeiter 48 Stunden nach dem Spiel bei seinem Arbeitgeber gemeldet und die Beschallung gestanden. Auch die Polizei Heidelberg ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Körperverletzung. Mehrere BVB-Fans hatten Anzeige erstattet.